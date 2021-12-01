عبر الانتربول .. الأردن يسلم مطلوب بقضية قتل إلى فلسطين

دوت الخليج :- سلمت المملكة الأردنية دولة فلسطين مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرة قضائية عبر الانتربول، بحسب بيان للشرطة الفلسطينية.
وقال البيان الفلسطيني، إنه في إطار متابعة القضايا المسجلة بحق فلسطينيين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استلام مطلوب صادر بحقه مذكرة قبض من النيابة العامة بقضية مقتل مواطن فلسطيني عام 2012.
وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية قامت بالتحفظ على المطلوب؛ تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.
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