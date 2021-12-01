قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها أدلة تثبت أن روسيا تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.
وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "في الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا خططها لشن عمل عسكري محتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية".
وأضاف الوزير الأميركي أن "واشنطن قلقة بشدة من أدلة على تحضير روسيا خططا، لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الخطط الروسية تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل، بجانب عمليات عسكرية ضخمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: لدينا أدلة على أن روسيا ستشن هجوما على أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.