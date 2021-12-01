مصر تنتزع 3 نقاط من لبنان في كأس العرب

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب التي تستضيفها قطر، بتخطي نظيره اللبناني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الرابعة، الأربعاء.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد مجدي (أفشة) صانع ألعاب الأهلي المصري، من ركلة جزاء في الدقيقة 71. وجمعت مصر أول 3 نقاط لها، تحتل بها المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن الجزائر، التي فازت على السودان برباعية نظيفة في وقت سابق من الأربعاء.

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