انت الان تتابع تفاصيل خبر ظهور أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد المطلق عليه أوميكرون في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وعلى إثر ذلك قامت وزارة الصحة بعزل المواطن والمخالطين له سواء كانوا من الأصدقاء أو الأسرة، كما اتخذت أجراء التقصي للوباء بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الصحية.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في بذل أقصى جهد للتعامل مع الوضع الوبائي للفيروس من خلال إجراءات فحص التسلل الجيني للفيروس، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى فضلًا على مكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا عن طريق مراقبة المنافذ.

كما شددت على القادمين من السفر إليها الالتزام بنظام الصحي المتبع في المملكة كالحجر الصحي المؤسسي والقيام بعمل اختبار PCR وبتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لسلامتهم وسلامة الجميع.

وفي ذات الإطار قال وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل على صفحته الخاصة “توتير” نتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحويراته ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له، راجيا من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات، وأضاف الجلاجل أن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحصين سواء بالجرعتين أو الجرعة التنشيطية لمن أكمل 6 أشهر على جرعته الثانية.

كما أشار السيد الوزير أن الوزارة سوف تعقد عصر اليوم مؤتمرا صحفيا استثنائيا يستعرض أخر مستجدات بشأن متحور أوميكرون.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد علقت في وقت سابق الرحلات الجوية مع 7 دول إفريقية بسبب ظهور متحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون.