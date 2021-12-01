" الازمات " يؤكد الحاجة إلى أخذ الجرعة المعززة

دوت الخليج :- أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الحاجة إلى أخذ الجرعة المعززة الثالثة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19). وعلّل في منشور عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بأن اللقاحات تنخفض فعاليتها مع مرور الزمن، ولأن الفيروس يتحور باستمرار، مشددة على أنه “لا بد من أخذ الجرعة المعززة لرفع المناعة للأشخاص الذين تجاوزوا 6 أشهر بعد الجرعة الثانية”.

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