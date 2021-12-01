" الأردنية " : 123 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير

دوت الخليج :- قال مدير الدائرة الصحية في الجامعة الأردنية الدكتور نايف العبداللات إن عدد من تلقى المطعوم بجرعتيه من الطلبة بلغ 42342 طالبا وطالبة من أصل نحو 46 ألف وبنسبة 92%.

وبين العبداللات في حديث لبرنامج هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن عدد من تلقى المطعوم في فئة الأكاديميين في الجامعة الأردنية بلغ 1309 من أصل 1498 أكاديميا وأكاديمية وبنسبة 87%.

فيما بلغت عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح من الموظفين الإداريين 2530 من أصل 2600 بنسبة 97% مشيرا إلى أن النسبة الإجمالية عند كل الفئات بلغت نسبتها نحو 92%، وفق قوله.

وأكد أن نسبة التطعيم انعكس إيجابا على عدد الإصابات المسجلة داخل حرم الجامعة الأردنية خلال الأسبوع الأخير (24-29 تشرين الثاني)، حيث سجلت إصابة 96 طالبا وطالبة، و7 أكاديميين، و20 إصابة عند الإداريين بمجموع 123 إصابة من أصل نحو 50 ألف.