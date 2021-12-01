رئيس أوكرانيا مستعد لحوار مباشر مع روسيا ولا يرى بديلا عنه لحل...

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يخاف من حوار مباشر مع روسيا، معربا عن اعتقاده باستحالة إنهاء النزاع المسلح في جنوب شرق بلاده من دون هذا الحوار.

وفي خطاب حول الأوضاع الخارجية والداخلية لأوكرانيا ألقاه في البرلمان اليوم الأربعاء قال زيلينسكي: "لا أخاف من حوار مباشر معهم (الروس). لا نخاف من حوار مباشر. نحن نعرف الدول الأوروبية التي تؤيد أوكرانيا حقيقة، ونحن شاكرون لها. كما نعرف الدول الأوروبية التي تتظاهر بأنها تؤيد أوكرانيا واستقلالنا".

وأضاف: "يجب علينا أن نعترف بأننا لن نستطيع وقف الحرب بدون جيشنا. كما يجب علينا أن نقول الحقيقة وهي أننا لن نستطيع وقف الحرب بدون مفاوضات مباشرة مع روسيا، وهي حقيقة قد اعترف بها جميع شركائنا الخارجيين".

ومنذ ربيع عام 2014، تشهد منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية الأوكرانية والقوات التابعة لـ "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد.

وتتهم كييف موسكو بالوقوف وراء "الانفصاليين" في دونباس والتخطيط لغزو أوكرانيا، الأمر الذي نفته روسيا مرارا وعلى مختلف المستويات، مشيرة إلى أن موسكو ليست طرفا في ذلك النزاع، ومحملة السلطات الأوكرانية والدول الغربية الداعمة لكييف المسؤولية عن تقويض تسوية الوضع في منطقة دونباس بطرق سلمية.