”الطاقة الذرية”: إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة عند مستوى يصل...

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، بأن إيران بدأت تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها تحققت أمس الثلاثاء من أن إيران قامت بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 بالمئة في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز "آي.آر-6" في فوردو بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 بالمئة.

وكان تقرير للوكالة ذكر الشهر الماضي أن إيران كانت تشغل 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو، ولكن دون الاحتفاظ بالمنتج المخصب.

ويأتي إعلان الوكالة تزامنا مع استئناف المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبعد توقف استمر خمسة أشهر، استأنف الدبلوماسيون يوم الاثنين محادثات إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 في خطوة أثارت غضب إيران وفزع الدول الأخرى الأطراف وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.