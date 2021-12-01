الكرملين: الحكومة تعد العدة لمواجهة انتشار سلالة ”أوميكرون”

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية تستعد لاتخاذ تدابير لمواجهة انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا في روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين إن المركز الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا "يعمل بفعالية ونجاح"، مضيفا أن العمل جار حاليا على وضع قائمة من التدابير اللازم اتخاذها لمواجهة انتشار السلالة الجديدة.
وعبر بيسكوف عن اعتقاده بأن فيروس "أوميكرون" سيدخل أراضي البلاد لا محالة، والسؤال الوحيد هو متى سيحدث ذلك. وأضاف: "نحن نعيش في عالم واحد في ظروف الجائحة، وكلنا في الظروف نفسها تماما".
وأمس الثلاثاء أمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة أسبوعا واحدا كي تعد خطة عمل مجددة لاحتواء مخاطر انتشار "أوميكرون"، مشيرا إلى أن مدى شراسة هذه السلالة ستتضح في غضون أسابيع قريبة، لكن من الواضح تماما أن البلاد يجب أن تكون مستعدة لمواجهة أي تحور لفيروس كورونا.
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