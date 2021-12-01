غانا تكشف عن حالات الإصابة الأولى بمتحور كورونا ”أوميكرون”

كشفت وزارة الصحة في غانا، اليوم الأربعاء، عن حالات الإصابة الأولى بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لدى الركاب الذين وصلوا إلى مطار كوتوكا الدولي .

وبات انتشار المتحور "أوميكرون" جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه، بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية منه.

هذ وأوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.