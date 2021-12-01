كشفت وزارة الصحة في غانا، اليوم الأربعاء، عن حالات الإصابة الأولى بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لدى الركاب الذين وصلوا إلى مطار كوتوكا الدولي .
وبات انتشار المتحور "أوميكرون" جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجراءات احترازية في محاولة لمنع تفشيه، بينما يسارع العلماء لدراسته وكيفية الوقاية منه.
هذ وأوضح مسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غانا تكشف عن حالات الإصابة الأولى بمتحور كورونا ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.