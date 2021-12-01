بدون تحويل الراتب قسط تمويلك علي أطول مدة سداد بدون شرط اعتماد جهة أخرى

بدون تحويل الراتب قسط تمويلك علي أطول مدة سداد ، منتج تمويلي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي ، أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط ميسرة وغير معقدة ، بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال طلب التمويل.

بدون تحويل الراتب قسط تمويلك علي أطول مدة سداد

تمويل فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة ، وبالتقسيط الميسر علي أطول مدة سداد ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقدم البنك الأهلي هذا التمويل الشخصي للعملاء من موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشركات الكبرى ، بدون شرط اعتماد جهة العمل لدى البنك ، كما يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية.

قام البنك الأهلي السعودي بتصميم تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. موظفي القطاع الخاص يمكنهم الاستفادة من تمويل البنك الأهلي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل علي أطول مدة سداد ، والتي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات. يوفر البنك الأهلي السعودي للعملاء فرصة الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يقدم البنك تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكامل للعميل لاقدر الله ، وذلك وفق لأحكام وشروط بوليصة التأمين. مبلغ التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي يمكن أن يبدأ من 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يمكن أن يصل حتي مليون ونصف ريال سعودي. موافقة فورية وسريعة من البنك علي طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي السعودي ، لقطاع الأفراد بدون تحويل الراتب.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 25 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي السعودي.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي السعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن 12 شهر ، وذلك إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يشترط للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي السعودي ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

أهم مزايا التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعوديالشروط الأساسية للاستفادة من تمويل البنك الأهلي بدون تحويل الراتب