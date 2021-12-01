الجيش الإثيوبي يستعيد مدينة مدرجة على قائمة التراث العالمي

أعلنت أديس أبابا، الأربعاء، أن قوات الجيش الإثيوبي استعادت السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وكانت المدينة تحت سيطرة متمردي تيغراي، وتأتي السيطرة عليها من جانب القوات الحكومية بعد ساعات من إعلان الجيش استعادة منطقة استراتيجية بإقليم أمهرة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام حكومية، أن الجيش الإثيوبي سيطر على منطقة "غاشانا أربيت"، التي تعد محورا استراتيجيا يربط 4 مدن كبرى في إقليم أمهرة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن الجيش "استحوذ على على أسلحة كثيرة، من بينها دبابات" تعود لما أطلقت عليه "الجماعة الإرهابية"، في إشارة على ما يبدو لقوات جبهة تحرير تيغراي.

وقتل الآلاف بينما شرد الملايين بسبب القتال، منذ اندلاع الحرب في تيغراي شمالي إثيوبيا، في شهر نوفمبر الماضي.

وتعرضت قوات تيغراي للهزيمة في البداية، لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في يوليو، وزحفت إلى إقليمي أمهرة وعفار المجاورين، الأمر الذي أدى لنزوح مئات الآلاف أيضا.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن "أعداءه قد هزموا"، ووعد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها قوات تيغراي في إقليم أمهرة، بعدما أشاد بالانتصارات العسكرية على المتمردين في إقليم عفار.