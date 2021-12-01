إصابة 4 أشخاص إثر انفجار قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة إطفاء الحرائق فى ميونخ، حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيليه" الألمانية اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع فى موقع إنشاء بالقرب من محطة قطار، مضيفة أن المصابين الأربعة كانوا يعملون بالموقع، من بينهم شخص يرقد فى حالة صحية حرجة.

كما أكد وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان، خلال زيارته لوقع الحادث، أن القنبلة التى أُسقطت جوًا إبان الحرب العالمية الثانية كانت سبب وقوع الانفجار، موضحًا أن العمال اصطدموا عن طريق الخطأ بالقنبلة التى تزن 250 كيلو جرامًا خلال إجراءهم لأعمال حفر.

أما خدمة السكك الحديدية، فأعلنت تعليق الخدمة كإجراء احترازى، حيث وقع الانفجار بالقرب من جسر لا بد وأن تمر به جميع القطارات المتجهة إلى داخل المحطة والمغادرة منها.

ولفتت "دويتشه فيليه" إلى أن مسألة اكتشاف قنابل متبقية من القتال خلال الحرب العالمية الثانية أمرًا شائع حدوثه إلى حد ما فى ألمانيا، غير أن وقوع انفجارات إثر ذلك فهو نادر.