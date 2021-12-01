وزير خارجية روسيا: تصريحات ستولتنبرج بشأن نشر سلاح نووى شرق أوروبا متهورة

وقال الوزير الروسى -فى كلمة ألقاها فى مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسى)- إنه أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومى فى ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضى الألمانية فى برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف : "وفى الوقت الذى لم يتم فيه بعد اتخاذ القرار النهائى بهذا الشأن، صرح ستولتنبرج بأنه إذا كانت ألمانيا لا تريد ذلك، فنحن سننقل الأسلحة النووية شرقا، هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زملاؤنا الغربيون حتى يتوقف هذا التصرف المتهور - إذا أمكننى وصفه بهذا التعبير اللطيف؟".
وتابع : "هناك شيئا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية".
وفى سياق متصل، علق لافروف على تصريح الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو حول إمكانية استقبال بلاده أسلحة نووية روسية فى حال قيام الناتو بنشر مثل هذه الأسلحة، قائلا: "أرى فى هذا التصريح تحذيرا بالغ الجدية، جاء فى المقام الأول ردا على السياسة المتهورة التى يخوضها الغرب".
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