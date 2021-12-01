روسيا تطلب مغادرة موظفى السفارة الأمريكية ممن أمضوا 3 سنوات قبل 31 يناير

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارحية الروسية ماريا زاخاروفا -فى تصريح صحفى- "نعتبر المطلب الأمريكى على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير 2022، يجب أن يغادر موظفو السفارة الأمريكية الذين أمضوا فى موسكو أكثر من ثلاث سنوات".

وأكدت المتحدثة أن هذا الأمر لم يكن اختيار روسيا "فالولايات المتحدة هى من أطلقت مثل هذه اللعبة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت فى سنة 2020، ومن جانب واحد، مدة إقامة موظفى السفارة الروسية فى واشنطن والقنصليات العامة فى نيويورك وهيوستن بـ3 سنوات فقط.

وقال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، وأضاف أن الأمر يتعلق بالطرد.

فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم فى أراضى البلاد وليست طردا.