العراق: القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقى - اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الإرهابى الأول عمل كعنصر استخبارات لصالح عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية، بناحية حمرين، وعمل على تجهيز المفارز الإرهابية المتواجدة فى جبال حمرين بجميع احتياجاتهم من الأرزاق والأدوية وغيرها من المواد.

وتابع البيان أن الإرهابى الآخر عمل بصفة مقاتل ضد القوات الأمنية فى قضاء تكريت، وعمل أيضا ضمن ما يسمى (ديوان عقارات الدولة الإسلامية) حيث قام مع أفراد مجموعته الإرهابية بمصادرة دور منتسبى الأجهزة الأمنية العراقية فى مدينة تكريت، والكتابة عليها ونصب السيطرات الوهمية مع أفراد مجموعته الإرهابية داخل تكريت، وتهريب المشتقات النفطية لصالح عصابات داعش، وعمل الإرهابى الثالث بصفة مقاتل فى صفوف داعش، ضد القوات الأمنية ومراقبة تحركاتهم.