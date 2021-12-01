أبو الغيط خلال زيارة معرض ايديكس : إضافة مهمة للأمن القومى المصرى والعربى

جدة - نرمين السيد - قام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021)، اليوم الأربعاء، حيث تفقد الأجنحة المختلفة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث الذى يعكس مواكبة التقدم التكنولوجى على صعيد التسليح والدفاع.





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