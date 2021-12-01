وطبقًا للقواعد الجديد، سيتعين على جميع الركاب، باستثناء القادمين من الولايات المتحدة، الخضوع لاختبار (كوفيد-19) عند الوصول، هذا بالإضافة إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 72 ساعة قبل الرحلة وإثبات التطعيم المطلوب بالفعل.
وسيتم إجراء الاختبار عند الوصول فى مطار الدخول، ثم يُطلب من المسافرين "الحجر الصحى الذاتى" فى المنزل أثناء انتظارهم لنتائج الاختبار.
ولم يُقابل قرار الحكومة الكندية بسن تدابير إضافية، بالدعم الكبير من قبل القطاعين العام والخاص، كما كان الحال فى الماضى، وتم التعبير عن العديد من المخاوف.
يتمثل أحد المخاوف فى أن خطوط الاختبار ستكون بمثابة تأخير كبير آخر لتجربة مطارات مزدحمة بالفعل ولن يكون هناك وقت كاف للاختبار والوصول إلى الرحلة التالية فى الوقت المناسب، بينما كان مصدر قلق آخر هو ما إذا كان الركاب سيتمكنون حتى من الاختبار قبل رحلات الترانزيت الخاصة بهم والصعود إليها، أو إذا كان عليهم عزل أنفسهم عند وصولهم إلى أول مطار للدخول.
وأكد وزير الصحة الكندى، جان إيف دوكلوس، فى مؤتمر صحفى، أن السلطات ستمنع دخول المواطنين الأجانب، الذين سافروا أو مروا من عشر دول إفريقية خلال الأسبوعين الماضيين، من دخول الأراضى الكندية بصورة مؤقتة.
وحظرت كندا بالفعل المسافرين من الدول التالية: بوتسوانا، إيسواتينى، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، جنوب إفريقيا، زمبابوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تعلن عن قيود سفر جديدة مع تشديد الإجراءات للسيطرة على متحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.