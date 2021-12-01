فلل الإسكان التنموي وما شروط الإسكان التنموي للمطلقات 2021

فلل الإسكان التنموي والوحدات السكنية من الخدمات التي تقدم إلى فئات عديدة في المجتمع السعودي، فلم تدخر الحكومة في المملكة العربية السعودية جهدًا إلا وقامت ببذله من أجل التسهيل على المواطنين للحصول على مسكن مناسب في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرات عديدة من أجل الدعم السكني، فيمكن الدخول في مبادرة الإسكان التنموي على وجه التحديد ويدخل في إطارها الإسكان التنموي للمطلقات وحتى يتم التسجيل في الإسكان التنموي الضمان الاجتماعي لا بد من توافر العديد من الضوابط والشروط وخصوصًا شروط الاستفادة من فلل الإسكان التنموي 2021.

فلل الإسكان التنموي

قامت وزارة الإسكان بطرح العديد من أنواع الوحدات السكنية أو المنتجات السكنية من بينها فلل الوزارة الجاهزة والتي يتم الحصول عليها بشروط متعددة وهي نفسها شروط الإسكان التنموي في السعودي، فيمكن الحصول على فلل الإسكان التنموي بمساحات تصل إلى 500 متر مربع.

شروط الإسكان التنموي للمطلقات

هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لتمكين المطلقات من الحصول على المسكن أو الوحدات السكنية التي تطلقها في إطار المبادرة، وتنقسم الشروط إلى مجموعة من الشروط العامة وشروط أخرى مخصصة فقط للمطلقات، وتتمثل شروط الإسكان التنموي للمطلقات في التالي:

أن تكون صاحبة الطلب حاصلة على الجنسية السعودية وألا يقل العمر عن الخامسة والعشرين سنة.

أن تكون من المستفيدات من الضمان الاجتماعي ولا تملك مصدر رزق، أو على الأقل أن تكون من ذوي الدخل المحدود.

ألا تكون قد حصلت على الدعم من خلال الوزارة مسبقًا، وألا يكون هناك منزل مسجل باسمها فعليًا وتستطيع الإقامة به.

ألا تقل المدة التي حصلت فيها على وثيقة الطلاق عن عامين.

يمكن أن تحصل على التمويل سواء في حال وجود أطفال أو في عدم وجود.

التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

ويمكن التقديم للحصول على فلل الإسكان التنموي جدة أو في العديد من المدن السعودية من خلال الطريقة التالية:

عليك أولًا زيارة بوابة الإسكان التنموي (charity.housing.sa).

انقر على تبويب تسجيل أفراد من الخيارات المقدمة لك.

بعدها أدخل جميع المعلومات والتفاصيل، ثم قم بالتقديم للحصول على الدعم إلكترونيًا من خلال الانضمام إلى أحد البرامج المتاحة ويمكن عقب ذلك الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي برقم الطلب.