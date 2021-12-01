هنا.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021

ساعات قليلة وتنطلق مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021م، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعات الثالثة للبطولة التي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021م وحتى 18 ديسمبر المقبل، فيما يستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهةٍ صعبة اليوم على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021

وننشر مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، المهتمين بمتابعة مباريات المنتخب السعودي في جميع البطولات التي يدخلها، وذلك على النحو التالي:

تقام المباراة بين المنتخبين السعودي، والأردني اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021م.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر، إذ يعد أحد الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة.

القنوات الناقلة للقاء المنتخبين السعودي والأردني في كأس العرب 2021

ويُمكن لعشاق مشاهدة مباريات كرة القدم، للمنتخبين السعودي والأردني متابعة مباراة اليوم في بطولة كأس العرب 2021، من خلال الآتي:

عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، على قناة beIN Sports HD 1، بدون تشفير، على التردد التالي على قمر النايل سات:

التردد: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي أن سبورتس 2 على النايل سات

التردد: 11054.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التشكيل المتوقع للفريقين السعودي والأردني في أول لقاء اليوم

وأعلن الفريقان السعودي والأردني التشكيل المتوقع لكل منها قبل بدء المباراة اليوم، إذ يأتي على النحو التالي: