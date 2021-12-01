أخبار اليمن : مهنئا أبو راس بعيد الاستقلال.. الرهوي يدعو لإستعادة أمجاد 30 نوفمبر في وجه الإحتلال

مهنئا أبو راس بعيد الاستقلال.. الرهوي يدعو لإستعادة أمجاد 30 نوفمبر في وجه الإحتلالتلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة العيد الــ54 للاستقلال، من عضو المجلس السياسي الأعلى - عضو اللجنة العامة للمؤتمر أحمد غالب الرهوي

وأكد الرهوي في البرقية أن الــ30 من نوفمبر 1967 سيظل يوما مفصليا في تاريخ اليمن وتاريخ حركات التحرر العربية؛ كونه جاء تتويجا للكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني- الكفاح الذي اشتركت فيه كل القوى الوطنية في مختلف أرجاء اليمن.

وأوضح الرهوي أن الــ30 من نوفمبر إنجاز يمني خالص، نسج الشعب اليمني خيوط ضوئه، بقرار وطني حر، نابع من الإيمان بقيم التحرر والاستقلال، وغير مرتهن لأي قوة خارجية إقليمية أو دولية.

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى - عضو اللجنة العامة أن احتفال الشعب اليمني بعيد الاستقلال ليس احتفالا بحدث محفوظ في سجلات التاريخ، وإنما هو إحياء للقيم التي ناضل من أجلها ثوار اليمن، وسير على نهجهم وفي طريق التحرر الذي سلكوه حتى تمكنوا من طرد الاحتلال وأدواته وأذنابه، وكان تأسيس دولة على أنقاض عهد الاحتلال والاستلاب خطوة تاريخية مهمة في الطريق إلى توحيد شطري اليمن في كيان واحد، وجمع اليمنيين تحت راية واحدة.

وحيا الرهوي في ختام برقيته قيادات المؤتمر الصامدة في أرض الوطن، وعلى رأسهم الشيخ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام، كما حيا الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يصنعون من عظيم تضحياتهم وزكي دمائهم فجر الحرية، داعيا المواطنين في المحافظات المحتلة إلى الثورة على الاحتلال وأدواته وعملائه، واستعادة أمجاد الــ30 من نوفمبر.

