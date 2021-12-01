أبوالغيط يستقبل رئيس وزراء إسبانيا فى جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط رحب فى مستهل اللقاء بسانشيز والوفد المرافق له وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وإسبانيا والتى تعكس عمق الروابط التاريخية التى تجمعها مع العالم العربى، معربا عن تطلعه لتعزيزها فى جميع المجالات وخاصة فى الميدان الثقافى وبما فى ذلك من خلال بيت العرب فى مدريد.

وفى نفس السياق، أشاد أبوالغيط بالدور المحورى لإسبانيا فى تعزيز الشراكة الأورومتوسطية والارتقاء بها نحو أعلى المستويات بهدف تحقيق تطلعات شعوب المنطقة فى الرقى والازدهار.

كما صرح المصدر أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث أثنى أبو الغيط على الموقف الاسبانى المبدئى المؤيد لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى بما يفضى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الجانب الاسبانى ومن ورائه الاتحاد الأوروبى إلى حث إسرائيل على الانخراط مع الجانب الفلسطينى فى مسار جاد لتسوية النزاع وفق مقررات الشرعية الدولية. وحذر أبو الغيط من أن استمرار حالة الانسداد الحالية وسط صمت المجتمع الدولى قد يفجر الأوضاع مرة أخرى فى المنطقة وعلى نحو أعنف من مواجهات شهر مايو الماضى.

وعلى صعيد التطورات فى ليبيا، أكد أبوالغيط ضرورة استكمال مسار التسوية الحالى فى البلاد بعقد الانتخابات فى موعدها باعتبارها خطوة مهمة تمهد الطريق لاستكمال توحيد المؤسسات الليبية، مشددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية وقوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب حتى تستعيد الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها.

وأوضح المصدر أن أبوالغيط جدد خلال اللقاء التحذير من مخاطر التدخلات الإقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية وما تؤدى إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات وزيادة تعقيدها فضلا عن كونها جزء من الأسباب التى أدت إلى إطلاق شراراتها الأولى.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسبانى وقع فى ختام اللقاء على الكتاب الذهبى لجامعة الدول العربية.