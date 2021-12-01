وزير الخارجية التونسى يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والنيجر

جدة - نرمين السيد - بحث عثمان الجرندى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والنيجر فى جميع المجالات، ولاسيما من خلال الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها انعقاد اللجنة المشتركة التونسية النيجرية وتحديث الإطار القانونى للعلاقات ليتناسب مع التحولات الكبرى التى يشهدها العالم ويساهم فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين.





جاء ذلك -حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم الأربعاء- خلال لقاء الجرندى بوزير الشئون الخارجية والتعاون لدولة النيجر العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولى حاسومى مسعودو فى إطار مشاركة وزير الخارجية التونسى فى منتدى التعاون الصينى-الإفريقى فى السنغال. وثمن الوزيران مستوى التنسيق المحكم بين تونس والنيجر وكينيا العضو الإفريقى الثالث غير الدائم بمجلس الأمن وكذلك جدية العمل الذى تحقق خلال فترة عضوية الدول الثلاث بمجلس الأمن، كما جدد الوزيران التزام البلدين بمواصلة التشاور فى كل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الإفريقية والعربية تجسيدا للمبادئ المشتركة واستنادا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى. وتطرق الجرندى مع نظيره النيجرى إلى الأوضاع فى القارة الإفريقية وفى المنطقة، مشددًا على مواصلة مؤازرة ليبيا فى مسارها السياسى والتنسيق حول مختلف التحديات التى تواجهها المنطقة وخاصة مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها ومقاومة آفة الإرهاب التى أصبحت تهدد منطقة الساحل والصحراء وجوارها المباشر وانعكاسات ذلك على مستوى الأمن والسلم فى القارة الإفريقية، علاوة على ضرورة إيلاء ملف التنمية الأولوية التى يستحقها. كما تناول الوزيران المواضيع التى تتعلق بمؤتمر وهران "حول الأمن والسلم فى إفريقيا" والدور الهام الذى تضطلع به تونس والنيجر وكينيا بصفتها أعضاء غير دائمة فى مجلس الأمن فى خدمة قضايا الأمن والسلم والتأكيد على ضرورة مواصلة الاتحاد الإفريقى التنسيق معها والتشاور حول أفضل السبل لضمان الاستقرار فى القارة الإفريقية.

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