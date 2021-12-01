نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في وياي البنك الرقمي الأول في الكويت عبر الموقع الرسمي weyaybank.com للشباب في المقال التالي
التسجيل في وياي البنك الرقمي الأول في الكويت، بالتزامن مع انطلاق البنك الرقمى الأول بالكويت. خلال الفترة الماضية والذي جاء من جانب البنك الوطني الكويتي، وذلك في اطار سعي الحكومة الكويتية إلى مواكبة التطور الذي يحدث على المستوى العالمي من خلال التعامل الرقمي المالي في جميع انحاء العالم، فقد تم الاعلان عن تفاصيل التسجيل في وياي البنك الرقمي الاول في الكويت، وقد تم تحديد تفاصيل التسجيل في البنك الرقمي للأشخاص دون ال43 عام، وتبعا لعمليات البحث التي تزداد في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من الاشخاص في الكويت، فسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وياي البنك الرقمى الأول في الكويت.
التسجيل في وياي البنك الرقمي الأول في الكويت
تعلن البنك الوطني الكويتي خلال الفترة الماضية عن انطلاقا أول بنك رقمي في الكويت والذي يأتي تحت اسم وياي، حيث أن هذا البنك الجديد يستهدف فئة الشباب الذين هم دون 34 عام وهو عدد الشباب الذي يتجاوز ثلثي سكان دولة الكويت تقريبا، وهو البنك الذي يوفر عدد كبير من الخدمات والتعاملات البنكية للمواطنين والاشخاص في جميع انحاء الكويت من الفئات المستهدفة، والذي يقوم بأجراء عدد كبير من التسهيلات والمعاملات البنكية، والذي يعمل على توفير اقتصاد جيد في الكويت والعمل على مواكبة الأنظمة العالمية التي يتم اعتمادها في العديد من دول العالم بشكل عام من التعاملات الرقمية المصرفية.
كيفية التسجيل في weyaybank في الكويت
تم الاعلان عن تسهيل عملية التسجيل في weyaybank البنك الرقمي الأول في الكويت بسهولة إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الولوج في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص بالموقع الرسمي لبنك وياي الرقمي ، وذلك من خلال الدخول الى هذا الرابط مباشرة.
- يتم اختيار أيقونة سجلني المتاحة عبر الموقع مباشرة.
- ادخال اسم المستخدم الكامل بشكل صحيح ثم الضغط على الانتقال إلى التالي.
- كتابة البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.
- ادخال رقم الهاتف في المكان الخاص به.
- كتابة الرقم المدني ومن ثم تحديد الجنسية الخاصة بالمسجل عبر الموقع.
- عقب التأكد من كافة البيانات يتم الضغط على ايقونة تسجيل،
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