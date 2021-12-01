شغال رابط تسجيل شبكة دعم للحماية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية لبنان daem.impact.gov.lb

رابط تسجيل شبكة دعم للحماية الاجتماعية في لبنان، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “هكتور الحجار”، انطلاق التسجيل اليوم الأربعاء الموافق الأول من كانون الأول 2021 وحتي نهاية شهر كانون الثاني 2022، حيث تهدف الشبكة تقديم برنامجين للحماية الاجتماعية من خلال دعم نقدي شهري لمدة سنة، وذلك لرفع العبء عن الأسر الفقيرة المتأثرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية، والتي ترتبت على انتشار فيروس كورونا وغلاء الأسعار ورفع الدعم، وقد تم في وقت سابق فتح باب التسجيل على البطاقة التمويلية، كأحد البرامج المقدمة من البنك الدولي للمواطنين اللبنانيون، وخلال السطور التالية سنوضح لكم البرنامجين المتاحين للتسجيل عليهم، مع الرابط الرسمي المباشر للتسجيل.

رابط تسجيل شبكة دعم للحماية الاجتماعية

الدخول على الموقع الإلكتروني “daem.impact.gov.lb“.

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برامج الحماية الاجتماعية

برنامج شبكة الأمان الاجتماعية :- والتي تم فتح التسجيل عليه لاستهداف 150 ألف أسرة من الآسر الأكثر احتياجاً، على أن يحصل كل فرد فيها على مبلغ 20 دولار أمريكي، مضاف إليهم 25 دولار كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة.

التسجيل على البطاقة التموينية :- وهذا البرنامج يستهدف الآسر اللبنانية المقيمة في لبنان، ويتم صرف مبلغ 25 دولار أمريكي لكل فرد في الآسرة المستفيدة من البطاقة التمويلية، مضاف إليهم مبلغ 15 دولار لكل شخص تجاوز عمره 65 عام، بحيث لا يتعدى المبلغ الإجمالي للآسرة الواحدة عن 126 دولار أمريكي.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل

الهوية الوطنية لكل فرد من أفراد الآسرة. جواز السفر اللبناني لكل فرد إن وجد. دفاتر تسجيل السيارات لكل فرد إن وجدت. بيانات ومعلومات عن الحسابات المصرفية لجميع أفراد الآسرة. رقم ضريبة الدخل.

الآسر الغير خاضعة لنظام الحماية الاجتماعية