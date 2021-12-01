لبنان.. البطريرك يحذر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية

دوت الخليج :- حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الأحد، من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية، مشددا على ضرورة تنظيمها في مواعيدها الدستوريّة.

جاء ذلك خلال عظة الأحد في الصرح البطريركي في منطقة بكركي شرقي بيروت، ونقلته عبر البث المباشر قنوات لبنانية.

وقال الراعي: "حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، لذا نحذر من أيّ محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية، ونصرّ على حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصاً على حقّ الشعب في الانتخاب والتغيير والحفاظ على لبنان".

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وعن عدم انعقاد الحكومة، سأل الراعي: "بأي حق يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون (دون أن يسميهم) مزيداً من الانهيار ومن سقوط الليرة اللبنانية ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟".

وفي 13 أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.​​​​​​​

المصدر : الاناضول