الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بمتحور ”أوميكرون” بولاية كاليفورنيا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، بولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية" تأكيدها رصد أولة إصابة بالمتحور في كاليفورنيا.

وأوضحت المراكز أن الشخص المصاب بالمتحور المذكورعاد في 22 نوفمبر من جنوب إفريقيا.

وكان أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قال اليوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا ستؤدي إلى مرض شديد، لكن المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أعراض غير عادية.



وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس.