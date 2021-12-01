فرنسا تفرض تقديم فحص كورونا سلبي على جميع القادمين إليها من خارج...

أكدت الحكومة الفرنسية أنها ستفرض تقديم اختبار فحص سلبي لفيروس كورونا على أي مسافر قادم إليها من دول خارج الاتحاد الأوروبي، سواء تم تطعيمه أم لا.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال المتحدث باسم الحكومة، غابريال أتال، إن هذا الاختبار يجب أن يكون تاريخه أقل من 48 ساعة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وأقل من 24 ساعة لمن لم يتم تطعيمهم، من موعد القدوم، موضحا أن القرارات المتعلقة بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي سيتم تنسيقها من قبل القادة الأوروبيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهذه الخطوة هي جزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الزيادة الجديدة في الإصابات، وسط مخاوف ناجمة عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".