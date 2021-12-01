ناشدت منظمة "الشيوخ" التي تضم عددا من رؤساء الدول السابقين، زعماء الدول الإفريقية التدخل بشكل عاجل لإنهاء الصراع المسلح في إثيوبيا الذي يهدد هذا البلد بأزمة إنسانية إقليمية خطيرة.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة أمس الثلاثاء ونقلتها صحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية: "الشيوخ يناشدون الزعماء الأفارقة التدخل لوقف النزاع في إثيوبيا الذي يتحول إلى أزمة إقليمية بل إلى كارثة إنسانية".
وتابع البيان: "على الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة الإنسانية ومشكلة حقوق الإنسان في إثيوبيا، اللتين تهددان السلام والأمن في القرن الإفريقي وحياة الإثيوبيين. فقد تبينت الآن ضرورة التوسط الإفريقي على المستوى الأعلى لإنهاء الحرب".
و"الشيوخ" منظمة غير حكومية تنشط من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان. وتم تأسيسها في عام 2007 بمبادرة من نيلسون مانديلا، بطل مكافحة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ورئيسها الأول بعد سقوط نظام الأبارتايد في هذا البلد.
وتضم المنظمة عددا من رؤساء الدول السابقين والحائزين على جائزة نوبل، بينهم غراسا ماشيل أرملة نيلسون مانديلا، وريكاردو لاغوس، رئيس تشيلي الأسبق، وألين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وإرنيستو سيديليو، رئيس المكسيك الأسبق، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة ”الشيوخ” تناشد زعماء إفريقيا للتدخل في الصراع الإثيوبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.