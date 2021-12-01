منظمة ”الشيوخ” تناشد زعماء إفريقيا للتدخل في الصراع الإثيوبي

ناشدت منظمة "الشيوخ" التي تضم عددا من رؤساء الدول السابقين، زعماء الدول الإفريقية التدخل بشكل عاجل لإنهاء الصراع المسلح في إثيوبيا الذي يهدد هذا البلد بأزمة إنسانية إقليمية خطيرة.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة أمس الثلاثاء ونقلتها صحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية: "الشيوخ يناشدون الزعماء الأفارقة التدخل لوقف النزاع في إثيوبيا الذي يتحول إلى أزمة إقليمية بل إلى كارثة إنسانية".

وتابع البيان: "على الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة الإنسانية ومشكلة حقوق الإنسان في إثيوبيا، اللتين تهددان السلام والأمن في القرن الإفريقي وحياة الإثيوبيين. فقد تبينت الآن ضرورة التوسط الإفريقي على المستوى الأعلى لإنهاء الحرب".



و"الشيوخ" منظمة غير حكومية تنشط من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان. وتم تأسيسها في عام 2007 بمبادرة من نيلسون مانديلا، بطل مكافحة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ورئيسها الأول بعد سقوط نظام الأبارتايد في هذا البلد.

وتضم المنظمة عددا من رؤساء الدول السابقين والحائزين على جائزة نوبل، بينهم غراسا ماشيل أرملة نيلسون مانديلا، وريكاردو لاغوس، رئيس تشيلي الأسبق، وألين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وإرنيستو سيديليو، رئيس المكسيك الأسبق، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة سابقا، وغيرهم.