أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 146 إصابة لكل 100 ألف نسمة.
وفي تصريح أمام مجلس النواب، قال الوزير إن الأرقام في إيطاليا حاليا، "أقل مما هي عليه في الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية، ولا سيما في بعض البلدان المجاورة لنا"، مشيرا إلى أنه "بالأمس كان معدل الإصابة الوطني على مدى 7 أيام في سلوفينيا 786 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفي النمسا 904 حالات، 583 حالة في سويسرا، 485 حالة في ألمانيا، 319 حالة في فرنسا".
وأوضح سبيرانتسا أن "الأرقام الخاصة بإيطاليا في آخر تقرير للمعهد العالي للصحة هي 125 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما تشير البيانات المحدثة الليلة إلى أنها ارتفعت إلى 146 حالة لكل 100 ألف نسمة"، مؤكدا أن "الفرق لا يزال شاسعا بين بلادنا وغيرها من الدول الأوروبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي بكورونا إلى 146 حالة لكل 100 ألف... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.