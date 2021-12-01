بريطانيا.. الطقس السيء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص

أفاد مسؤولون بريطانيون بأن حوالي 30 ألف أسرة، قضت حتى الآن 5 ليال بدون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" التي تسببت بتساقط الثلوج وتراكم الجليد في أشد الأضرار للبنية التحتية منذ سنوات.

وقالت شركات الكهرباء إن بعض المنازل التي فقدت الكهرباء بسبب العاصفة ستضطر إلى الانتظار يومين إضافيين لإعادة توصيلها، مشيرة إلى أنها أعادت توصيل الكهرباء لحوالي مليون منزل.

وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ أمام البرلمان إنه في حين أن ما يقرب من مليون شخص، أو حوالي 95 بالمائة من المتضررين، عادت إليهم الكهرباء، لا يزال حوالي 30 ألفا دون كهرباء حتى يوم الأربعاء.

وهبت رياح العاصفة أروين بسرعة بلغت 100 ميل في الساعة تقريبا على الأجزاء الشمالية والغربية من المملكة المتحدة يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع. وأدى الطقس العاصف إلى تعطيل المواصلات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق السكنية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالعاصفة.