الدنمارك تفرض على القادمين من دولتين خليجيتين اختبار الكشف عن كورونا

قالت وزارة الصحة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنه سيتعين على الركاب القادمين من الدوحة أو دبي الخضوع لاختبار إجباري للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هيونيك، إن هذا الإجراء يهدف إلى تأخير انتشار متحور "أوميكرون" المكتشف مؤخرا.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع تسجيل البلاد أرقاما قياسية للإصابة بكورونا، فضلا عن رصد حالات إضافية من متحور "أوميكرون".
ورصدت الدنمارك 5120 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.
ولا يزال عدد حالات الاستشفاء والوفيات أقل بكثير من ذروته قبل عام، وهو ما يرجعه خبراء إلى فعالية اللقاحات.
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