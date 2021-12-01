شروط وخطوات التقديم فى وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443 هي واحدة من ضمن الوظائف التى تم الإعلان عنها حديثاً من قبل قوات الحرس الوطني فى المملكة العربية السعودية والتى يرغب التسجيل فيها العديد من المواطنين وذلك لأن تلك الوظائف تعد من ضمن الوظائف المرموقة فى المملكة والتى تمنح لاصحابها راتب شهري مميز.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

أعلنت الإدارة عن توافر عدد من الوظائف للمواطنين فى المملكة التى ينطبق عليهم الشروط الخاصة بهذه الوظائف، وإدارة الشؤون الصحية هى واحدة من ضمن الادارات الطبية المرموقة فى قوات الحرس الوطنى الوطنى، وتقع هذه الإدارة فى مدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية وتمتلك هذه الإدارة عدد كبير من المختبرات فى المملكة.

شروط التسجيل فى الوظائف

إعلنت الإدارة الصحية بقوات الحرس الوطني عن الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل التسجيل فى هذه الوظائف حيث تتلخص الشروط فى النحو التالي:-

إن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية ويكون مقيم فى المملكة ومن أبويين سعوديين.

يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من القضايا والأحكام.

لابد من إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو امتلاك شهادة جامعية.

أذا كان حاصل على شهادة من خارج المملكة يلتزم بمعادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودي.

يجب إن يكون ممتلك لشهادة صحية تساعدة على العمل بالمهام الوظيفية.

أذا كان متقدم للوظائف الهندسية فى الإدارة يجب إن يقوم باستخراج تصريح من هيئة المهندسين وذلك لأن يتم قبولة فى الوظائف.

طريقة التقديم فى وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

هناك بعض الخطوات التى يجب القيام بها حتى يستطيع المتقدم التقديم فى هذه الوظائف ويتم التقديم عن طريق أتباع الخطوات التالية:-