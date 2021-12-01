إيران تتفاوض وتخصب اليورانيوم "في الوقت ذاته"

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة، بأجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو المبنية داخل جبل، أثناء المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي.

واعتبرت الوكالة أن خطوة طهران "من المرجح أن تشعل التوتر خلال المحادثات، التي تسعى لبث الحياة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إنها "تحققت الثلاثاء من أن إيران ضخت سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 بالمئة، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي آر 6 في فوردو، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 بالمئة".

وأضاف بيان الوكالة أنها "أصرت على زيادة وتيرة أنشطة التحقق في منشأة فوردو، ووافقت إيران، وستستمر المشاورات معها بشأن الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة".

وأشار تقرير أصدرته الوكالة الدولية في الشهر الماضي إلى أن إيران كانت تعمل على تشغيل 166 جهازا من طراز "آي آر 6" هناك.