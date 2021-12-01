بعد الفوز أمام لبنان.. نظرة على تاريخ الفراعنة في كأس العرب

افتتح المنتخب المصري مشاركاته في النسخة العاشرة لمسابقة كأس العرب 2021، بالفوز بهدف نظيف أمام لبنان، حيث تخوض كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش البطولة بطموحات جديدة لتحسين نتائج الفراعنة في المحفل العربي.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره اللبناني، بهدف نظيف سجله محمد مجدي "قفشة"، ليحصد "الفراعنة" أول 3 نقاط بالمجموعة الرابعة، التي شهدت فوز الجزائر برباعية نظيفة على حساب السودان.

بتلك النتائج تصدرت الجزائر ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب المصري الذي حل ثانيا بنفس الرصيد، بينما جاء منتخبا لبنان والسودان بالترتيب الثالث والرابع دون نقاط.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، التي ضمت كلا من الجزائر ولبنان والسودان، حيث يحتاج الفراعنة إلى تصدر ترتيب المجموعة أو احتلال المركز الثاني للتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، والذي يجرى بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، المقررة في 18 ديسمبر الجاري.

تاريخ قصير ولقب وحيد

ويشارك المنتخب المصري في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب للمرة الخامسة بتاريخ الفراعنة، لكنها مشاركة تختلف عن بقية المشاركات، حيث أن نسخة 2021 تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد غياب 9 أعوام.

أولى مشاركات المنتخب المصري في بطولة كأس العرب كانت مع النسخة الخامسة للبطولة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 1988.

ونجح المنتخب المصري في أول مشاركاته بالبطولة العربية في الوصول إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة منتخب سوريا الذي أقصى الفراعنة بركلات الترجيح، قبل أن يخسر أمام العراق بالمباراة النهائية.

وجاءت ثاني مشاركات منتخب مصر في مسابقة كأس العرب، في النسخة السادسة "سوريا 1992"، وشهدت تلك البطولة أول وآخر ألقاب "الفراعنة" كأبطال للعرب.

وحصد لقبه الوحيد في بطولة "كأس العرب" نسخة عام 1992 بفضل فوز الفراعنة على المنتخب السعودي بالمباراة النهائية 2/3 بأقدام سامي الشيشيني وأحمد الكأس وحسام حسن.

خروج مخيب

وعاد منتخب "أبناء النيل" للمشاركة في مسابقة كأس العرب نسخة قطر "1998" بعد انقطاع البطولة لمدة ستة أعوام، حيث شارك الفراعنة في تلك النسخة للمرة الثالثة تاريخيا، لكن بمنتخب تحت 21 عاما، وودع البطولة وقتها من دور المجموعات.

وكرر المنتخب المصري الأولمبي إخفاق الفراعنة في نسخة كأس العرب قطر "1998" بالخروج من الدور الأول، لكن هذه المرة بالمملكة السعودية عام 2012.

نظام البطولة

جدير بالذكر أن بطولة كأس العرب بنسختها الجارية، تشهد مشاركة 16 منتخبا عربيا، من بينهم 9 بلدان من قارة آسيا، و7 آخرين من إفريقيا، حيث تتوزع المنتخبات على 4 مجموعات تتكون من 4 بلدان.

وتبدأ البطولة بنظام المجموعات، حيث يخوض كل منتخب 3 مباريات، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب، الذي يضم 8 منتخبات، وتقام مبارياته في يومي 10 و11 من ديسمبر الجاري، بنظام خروج المغلوب.

وتتأهل 4 منتخبات إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، الذي يقام في 15 ديسمبر الجاري، حيث يصعد منتخبان إلى المباراة النهائية، وتقام في 18 من نفس الشهر على أرضية ملعب "البيت"، وقبلها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.