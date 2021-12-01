لبنان يفرض إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين

جدة - نرمين السيد - فرضت السلطات اللبنانية إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين فى مطار رفيق الحريرى الدولى، اعتبارا من العاشر من ديسمبر الجارى، واشترطت أن يكون الوافدون قد أتموا جرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس "كورونا" أو إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبرى لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.





كما تضمنت الإجراءات ضرورة التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريرى الدولي، بالإضافة إلى الخضوع للفحص المخبرى لفيروس (كورونا) PCR فى حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.

وفى السياق ذاته، ألزمت السلطات اللبنانية المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة اعتبارا من العاشر من ديسمبر الجارى عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقى جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبرى للفيروس (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.

كما شددت على ضرورة متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعى فى الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقى العاملين فيها اللقاح، وإطلاق مركز تلقى الاتصالات (Call Center) فى وزارة السياحة لتلقى الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية فى المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.

وقررت السلطات اللبنانية إطلاق حملة توعية وطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام ووسائل الإعلام والنقابات المتخصصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالقطاع السياحى وأهمية الالتزام بها مع التشدد فى ضبط المخالفات فى جميع المؤسسات السياحية على اختلافها وتنوعها (المسجلة وغير المسجلة) من قبل الشرطة السياحية أو الشرطة البلدية.

وطلبت السلطات من وزارة العدل والأجهزة الأمنية التشدد فى ضبط مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية لفيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات.