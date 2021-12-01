وزير خارجية إيطاليا لا يحبذ تولى برلسكونى منصب رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الإيطالى والقيادى فى حركة "خمس نجوم" لويجى دى مايو، اليوم الأربعاء، رفضه تولى رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى منصب رئاسة الجمهورية، خلفا للرئيس الحالى سيرجو ماتاريلا الذى تنتهى ولايته فى 9 فبراير المقبل.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" فى نسختها العربية عن دى مايو قوله إنه يجب إبلاغ برلسكونى بأن أولئك الذين يخدعونه هم حلفاؤه، فى إشارة إلى شركائه فى تيار يمين-الوسط، موضحًا أنهم يدعون اقناعه بهذه الفكرة، لكنهم هم أنفسهم لديهم اعتبارات أخرى، وسوف يتلقى منهم خيبة أمل كبيرة. يشار إلى أن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفينى قد أعلن مرارا أن نواب حزبه سيصوتون لصالح برلسكونى حال ترشحه لمنصب الرئيس الإيطالى، بينما بقى موقف الشريكة الأخرى فى تيار يمين-الوسط، جورجا ميلونى، غامضا بعض الشىء وقابلا لتأويلات أخرى.

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