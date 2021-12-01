مرت بدولة عربية.. الإمارات تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون لسيدة إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتى لقاح كورونا حسب البروتوكول الوطنى المعتمد.





وأوضحت وزارة الصحة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحى للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية من خلال التقصى واجراءات الفحوصات اللازمة.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات فى رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة فى ظل المتحورات.