مزايا الواتساب الجديدة WhatsApp 2022 لا يعرفها أحد ستعشق هاتفك بعد إكتشافها

الواتساب من برنامج التواصل الإجتماعي التي لا يستغني عنها أحد، فهي وسيلة أساسية علي معظم الموبيلات للتواصل بين الأصدقاء والأخوات، وخاصة أنه يحافظ علي خصوصية الرسائل بشكل تام، بخلاف باقي البرنامج، ولكن يحاول تطبيق واتساب الذي تمتلكه شركة الفيسبوك إلى تطوير نفسه، وتقديم أفضل المميزات الجديدة للمستهلكين، ويحرص تطبيق واتساب علي مواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، وخاصة مع ظهور كل يوم تطبيقات جديدة.

ظهر الفترات الأخيرة تطبيقات التوك توك وسناب والتليجرام، مما جعل شركة الفيسبوك تسعي لتحديث تطبيق الواتساب بأحدث المميزات الجديدة، لينال إعجاب ملايين المستهلكين بشكل يومي، لذلك يخطط لإضافة 5 خصائص جديدة قريباً، لجعل استخدام التطبيق أكثر متعة وأسهل في الإستخدام مما سبق.

مزايا الواتساب الجديدة

أكدت العديد من المواقع مختصة بالأخبار التقنية، أن الواتساب يستهدف حالياً الخصوصية وتحرير الصور من المزايا الجديدة التي يسعي التطبيق في استخدمها، ومن المتوقع أن تظهر الميزات الجديدة لتطبيق الواتساب لمستخدمي إصدار “بيتا” من التطبيق، وسنوضح لكم خلال السطور التالية المزايا الجديدة التي سيطبقها واتساب قريباً علي جميع الهواتف الحاصلة علي التطبيق.

ضوابط التشغيل للرسائل الصوتية

يعمل تطبيق واتساب علي استخدام ميزة السماح للمستخدمين بضبط وتحديد سرعة تشغيل الرسائل الصوتية أو الملاحظات الصوتية، ووفقاً لما تبين من موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات تطبيق WhatsApp، أوضح أنه سيتمكن المستخدمون من زيادة سرعة تشغيل الرسائل الصوتية بمقدار 2x، ولكن لم يستطيع المستخدمون على تقليل سرعة التشغيل، وأكد أن هذا الخيار غير متاح مع المقاطع الصوتية.

المهلة الزمنية لحذف الرسائل

كان قد أعلن تطبيق الواتساب منذ فترة عن إمكانية قيام مستخدمين التطبيق بتغيير المهلة الزمنية لحذف رسائلهم، وأصبح يتيح الواتساب حذف الرسائل التي تم إرسالها منذ ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، أما الآن فالشركة تختبر مهلة زمنية جديدة قدرها تصل إلى 7 أيام و 8 دقائق، كما أتاح التطبيق في وقت سابق إمكانية إزالة المهلة الزمنية المحددة لحذف الرسائل، ولكن وفقًا لآخر التطورات الحديثة يبدو أن ذلك سيتغير.

محرر الصور

يعمل تطبيق الواتساب علي إضافة ميزة محرر الصور إلى التطبيق، فقد أعلنت الشركة أنها تسعي في إضافة هذه الميزة رسميًا، وجلب محرر الصور من ضمن الميزة الجديدة، ليتيح أمام المستخدمون إضافة ملصقات ونصوص أو قص وتدوير صورهم من أي شاشة WhatsApp.

إعداد الخصوصية لآخر ظهور وصورة البروفايل

يقوم تطبيق واتساب حالياً على تطبيق ميزة إخفاء آخر ظهور وكذلك الصورة الشخصية للمستخدم من خلال تحديد جهات إتصال معينة، فقد كان آخر تحديث للواتساب يسمح للمستخدم إظهار الحالة وصورة الملف الشخصي وآخر ظهور لهم في خيارات محددة وهي “الجميع” و “لا أحد” و”جهات الاتصال الخاصة بي”.

صانع الملصقات لتطبيق الجوال

يسمح الواتساب إرسال ملصقات محملة مسبقاً، أو من خلال الملصقات الخارجية، ولكن يسعي التطبيق حالياً إلى منح المستخدم بتصنيع الملصق الخاص.