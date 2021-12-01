شروط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443 وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم

التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443، حيث يبحث الكثير من الأشخاص فى المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل فى هذا النظام بعد إن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير هذا النظام وذلك لأن يتم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لكل الأفراد فى المملكة الذين يستحقون الدعم.نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443
قامت وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام الضمان لجميع الاشخاص المسجلون فى الضمان حيث إن ذلك من أجل تنظيم عملية الحصول على الدعم المادي وذلك لأن الوزارة تسعي لتقديم لكل المواطنين من ضمن خطة رؤية المملكة 2030 التى تسعي لتطوير الدخل المادى فى المجتمع السعودي، وقد تم فتح باب التسجيل فى النظام المطور للضمان بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي.طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعى الجديد
هناك عدد من الخطوات التى يجب أتباعها من أجل التسجيل فى برنامج الضمان الجديد والتى يجب على جميع الاشخاص القيام بها وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الأنتقال إلى موقع منصة الدعم والحماية على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة تسجيل جديد.
- إن كان لديك حساب فى المنصة تقوم بكتابة بتسجيل الدخول عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة نظام الضمان الجديد.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.
- تكتب تاريخ الميلاد.
- إدخال رقم الهاتف المحمول وعنوان الإقامة.
- النقر على زر التسجيل.
خصصت الوزارة بعض الشروط التى يجب توافرها حتى يتم التسجيل فى ذلك البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:
- إن يكون حاصل الشخص الراغب فى التقديم فى هذا البرنامج على الجنسية السعودية.
- لابد من إن يكون مقيم بشكل دائم فى السعودية.
- إن كانت المتقدمة غير سعودية الجنسية يجب إن يكون لديها أبناء سعوديين.
- لا يزيد مقدار الدخل الشهري عن الحد الأقصي لبرنامج الضمان.
- أذا كانت المتقدمة مطلقة أو ارملة يجب إن يكون لديها شرط اعانة الأبناء السعوديين.
- عدم الإقامة فى مراكز الايواء.
- لا يكون المتقدم حاصل على مساعدات مالية أخري.
الوسوم
التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443، حيث يبحث الكثير من الأشخاص فى المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل فى هذا النظام بعد إن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير هذا النظام وذلك لأن يتم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لكل الأفراد فى المملكة الذين يستحقون الدعم.نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443
قامت وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام الضمان لجميع الاشخاص المسجلون فى الضمان حيث إن ذلك من أجل تنظيم عملية الحصول على الدعم المادي وذلك لأن الوزارة تسعي لتقديم لكل المواطنين من ضمن خطة رؤية المملكة 2030 التى تسعي لتطوير الدخل المادى فى المجتمع السعودي، وقد تم فتح باب التسجيل فى النظام المطور للضمان بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي.طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعى الجديد
هناك عدد من الخطوات التى يجب أتباعها من أجل التسجيل فى برنامج الضمان الجديد والتى يجب على جميع الاشخاص القيام بها وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الأنتقال إلى موقع منصة الدعم والحماية على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة تسجيل جديد.
- إن كان لديك حساب فى المنصة تقوم بكتابة بتسجيل الدخول عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة نظام الضمان الجديد.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.
- تكتب تاريخ الميلاد.
- إدخال رقم الهاتف المحمول وعنوان الإقامة.
- النقر على زر التسجيل.
خصصت الوزارة بعض الشروط التى يجب توافرها حتى يتم التسجيل فى ذلك البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:
- إن يكون حاصل الشخص الراغب فى التقديم فى هذا البرنامج على الجنسية السعودية.
- لابد من إن يكون مقيم بشكل دائم فى السعودية.
- إن كانت المتقدمة غير سعودية الجنسية يجب إن يكون لديها أبناء سعوديين.
- لا يزيد مقدار الدخل الشهري عن الحد الأقصي لبرنامج الضمان.
- أذا كانت المتقدمة مطلقة أو ارملة يجب إن يكون لديها شرط اعانة الأبناء السعوديين.
- عدم الإقامة فى مراكز الايواء.
- لا يكون المتقدم حاصل على مساعدات مالية أخري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443 وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.