شروط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443 وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم

التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443، حيث يبحث الكثير من الأشخاص فى المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل فى هذا النظام بعد إن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير هذا النظام وذلك لأن يتم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لكل الأفراد فى المملكة الذين يستحقون الدعم.

نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام الضمان لجميع الاشخاص المسجلون فى الضمان حيث إن ذلك من أجل تنظيم عملية الحصول على الدعم المادي وذلك لأن الوزارة تسعي لتقديم لكل المواطنين من ضمن خطة رؤية المملكة 2030 التى تسعي لتطوير الدخل المادى فى المجتمع السعودي، وقد تم فتح باب التسجيل فى النظام المطور للضمان بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي.

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعى الجديد

هناك عدد من الخطوات التى يجب أتباعها من أجل التسجيل فى برنامج الضمان الجديد والتى يجب على جميع الاشخاص القيام بها وهي تتلخص فى السطور التالية:-

الأنتقال إلى موقع منصة الدعم والحماية على شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة تسجيل جديد.

إن كان لديك حساب فى المنصة تقوم بكتابة بتسجيل الدخول عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة نظام الضمان الجديد.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.

تكتب تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهاتف المحمول وعنوان الإقامة.

النقر على زر التسجيل.

شروط التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعى المطور 1443

خصصت الوزارة بعض الشروط التى يجب توافرها حتى يتم التسجيل فى ذلك البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية: