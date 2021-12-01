نتائج مباريات كأس العرب اليوم ترددات القنوات الناقلة المفتوحة المجانية جدول ترتيب المجموعات

انتهت نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021 وترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقة لمباريات البطولة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت مباريات الجولة الأولى على تربع منتخبات عربية على رؤس المجموعات، بينما تذيل منتخبات أخرى ذيل المجموعات، فقد أقيمت حتى الآن 8 مباريات جمعت ستة عشر فريقاً وهم جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العرب 2021، وقد قامت قناة بي إن اسبوت بنقل جميع تلك المباريات، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج جميع المباريات خلال اليومين السابقين من البطولة، وكذلك جدول ترتيب المجموعات، وترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة بطولة كأس العرب 2021.

فوز تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف.

تعادل سلطنة عمان مع العراق بهدف لكلا المنتخبين.

فوز قطر الصعب على البحرين بهدف دون رد.

فوز الإمارات العربية المتحدة على سوريا بهدفين مقابل هدف.

فوز كبير للجزائر على السودان بأربعة أهداف دون رد.

فوز المنتخب المصري على لبنان بهدف دون رد.

فوز المعرب على فلسطين بأربعة أهداف دون رد.

فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الأولى وعلى رأسها قطر



الترتيب الفريق المباريات النقاط 1 قطر 1 3 2 العراق 1 1 3 عمان 1 1 4 البحرين 1 0

ترتيب المجموعة B الثانية وعلى رأسها تونس والإمارات



الترتيب الفريق المباريات النقاط 1 تونس 1 3 2 الإمارات 1 3 3 سوريا 1 0 4 موريتانيا 1 0

الترتيب الفريق المباريات النقاط 1 المغرب 1 3 2 الأردن 1 3 3 السعودية 1 0 4 فلسطين 1 0

الترتيب الفريق المباريات النقاط 1 الجزائر 1 3 2 مصر 1 3 3 لبنان 1 0 4 السودان 1 0

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غربا 11054 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرقا 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

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ترتيب فرق المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021

أسفرت نتائج مباريات الجولة الأول لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 عن الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وبذلك فقد استطاعت 7 منتخبات من حصد 3 نقاط، وخرجت 7 منتخبات أخرى خالية الوفاض من النقاط بالجولة الأول، هذا بجاني حصول منتخبين عربيين على نقطة واحدة بالجولة الأولى، وقد جاء ترتيب المجموعات طبقا لجداول الترتيب السابقة.

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ونعدكم بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لنتائج مباريات بطولة كأس العرب 2021 من بداية البطولة وحتى المباراة النهاية، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على قناة الكأس سبورت الرياضية المجانية المفتوحة، وكذلك على تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD، ونسعد دائما باستقبال تعليقاتكم وتساؤلاتكم.