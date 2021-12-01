الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ "أوميكرون" لسيدة أفريقية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لسيدة أفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد 19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأوضحت الوزارة أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي الإماراتي للتعامل مع مختلف المتحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي واجراءات الفحوصات اللازمة.