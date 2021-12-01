حالة طبية طارئة توقف مباراة تشيلسي ضد واتفورد

توقف اللعب في مباراة واتفورد ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 12 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.
وأخرج الحكم ديفيد كوت اللاعبين من الملعب بينما كانت خدمات الطوارئ وأفراد الطاقم الطبي في الناديين يتعاملون مع الموقف في المدرجات.
وكانت النتيجة التعادل بدون أهداف.
ولا يوجد تفاصيل أخرى متوفرة، لكن مراسل منصة أمازون برايم في الملعب ذكر أن أحد المشجعين كان يخضع لإنعاش قلبي رئوي بعد إصابته بأزمة قلبية.
ونُقل المشجع إلى المستشفى واستؤنفت المباراة بعد توقف استمر لما يقرب من 30 دقيقة.
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