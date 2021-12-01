بريطانيا تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 171 حالة وفاة و48374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونابريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ"أوميكرون" وتحذر من تزايد الإصابات
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا في حالات الإصابة والوفاة عن يوم أمس الثلاثاء، والتي كانت سجلت 159 وفاة و39716 إصابة بكورونا.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في بريطانيا منذ بداية الوباء يبلغ 145140، وإجمالي حالات الإصابة فيبلغ 10.2 مليون حالة.
يذكر أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أعلن في وقت سابق اليوم، أن هناك 22 حالة إصابة مؤكدة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المملكة، وإن هذا الرقم في طريقه للارتفاع.
بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت مركزا لتفشي جائحة كورونا وأن المتحور "دلتا" أصبح المتحور السائد في أوروبا.
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