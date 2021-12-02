تسجيل الضمان الجديد المطور للمواطنين بالمملكة

تسجيل الضمان الجديد المطور للمواطنين في المملكة، إن المملكة يوجد بها العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، لذلك قامت وزارة الموارد بتطوير برنامج الضمان الاجتماعي للمواطنين، حيث تسائل العديد من المواطنين عن الفرق بين برنامج الضمان القديم والبرنامج المطور للضمان الاجتماعي، لذلك سوف نوضح من خلال موقعنا ما هو البرنامج الجديد للضمان الاجتماعي، من حيث طريقة التسجيل واحتساب قيمة المعاش بالإضافة إلي ذكر الفئات المستهدفة للبرنامج.

يحصل علي الأموال من خزينة الدولة كإعانة للمواطنين في المملكة.

تقديم قيمة الزكاة الخاصة بالدولة.

أو من خلال الصدقات والتبرعات سواء من وزارة الأوقاف أو المواطنين المقتدرين في المملكة السعودية.

لابد من أن يكون المواطن سعودي أو سعودية الجنسية، ولكن هناك بعض المواطنين تكون مستثناه من شرط الجنسية وهم كالتالي: الزوجة الأجنبية لرجل سعودي، أو المرأة الأجنبية سواء أرملة أو مطلقة لمواطن سعودي ولكن لديها أبناء، وأبناء الزوجة السعودية لمواطن أجنبي ولكن يجب أن تكون أرملة أو مطلقة، إذا كان المواطن من الأيتام أو أصحاب الإعاقات.

يجب ألا يتجاوز دخل كل فرد مستفيد سواء أسرة أو مواطن مستقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش، حيث أن دخل معاش الضمان لرب الأسرة يكون 1100 ريال سعودي،أما أفراد الأسرة 550 ريال سعودي.

عدم دخوله لأي مركز أو دار للإيواء.

لابد عدم امتلاك المستفيد أي أصول تكون قيمتها عالية.

أن يكون ملتزم بكافة طلبات الوزارة.

أن يدخل كل مواطن مستفيد من البرنامج علي رابط منصة الضمان الاجتماعي.

يقوم المواطن بالضغط علي اختيار مستخدم جديد، ثم يكتب المستفيد أسم المستخدم وجميع البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم هوية، و تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال للتواصل.

كتابة رمز التحقق المرسل علي رقم الهاتف المسجل.

يضغط المستفيد علي أيقونة توثيق.

بعد أتمام خطوات إنساء حساب ندخل علي رابط التسجيل لمنصة الضمان، ثم نسجل رقم الهوية الشخصية للمستفيد وكلمة المرور الخاصة به.

لابد من أن يضغط علي كلمة تسجيل دخول.

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