امريكا تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، يوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، بولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سى إن إن" عن "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية" تأكيدها رصد أولة إصابة بالمتحور في كاليفورنيا.

يذكرأن، أعلنت الدنمارك، أن مصاب بمتحور "أوميكرون" شارك فى حفل غنائى ضم 2000 شخص، ورصدت الدنمارك حالتى إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين ركاب قادمين على متن طائرة من جنوب أفريقيا.

وقال معهد شتاتنز سيروم الدنماركى - فى تصريحات خاصة لشبكة (سى أن إن) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الوافدين يخضعان للعزل فى الدنمارك، كما نصح من تعاملوا معهما عن قرب بالخضوع أيضا للعزل".

ولم يتضح - حتى الآن - ما إذا كان الوافدان يعانيان من أعراض الإصابة بالمتحور، وأنهما قد تلقيا تطعيمهما ضد (كوفيد-19)، وأجريا الاختبارات الطبية لفيروس كورونا قبل سفرهما من عدمه.

بدوره، قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى منظمة الصحة العالمية للوبائيات، أن كوفيد 19 دائمًا فى حالة تحور، وتطور مستمر، وحتى الأن ظهر 5 متغيرات، مشيرًا إلى أن كل متحور يأتي في شكل أكثر حدة وأشد في الأعراض.

وأضاف "الخولى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "أخر النهار"، والذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، والمذاع عبر قناة "النهار"، أن منظمة الصحة العالمية تدعو بالحذر من متحوروات كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون"، وليس بالذعر، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتابع:" أن حالة الرعب يعقبها سوء قرار ".

وأشار استشاري منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح الحقائق والمعلومات الخاصة بالمتحور أو الفيروسات المنتشرة، وتابع:" منظمة الصحة تقول المعلومات الكافية بالمتحورات ولكننا نجد انتشار معلومات مغلوطة عبر السوشيال ميديا".

وتابع:" الخولي"، أن متحور أوميكرون الحديد يشمل أكثر من بروتين مما سبب سرعة في الانتشار الأكبر من متحور دلتا السابق، مشيرًا إلى أن الفيروسات ذكية، ولا يمكن التوقع في سلوكياتها فتظهر في شكل متحورات جديدة، وأضاف:" أن اللقحات فقدت جزء من فعاليتها تجاه أوميكرون، ولكن اللقاحات الموجودة ثبتت فعاليتها وإيجابيتها تجاه متحور دلتا".