رئيس الوزراء الكندى يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة الصراع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب جستن ترودو عن تقديره لجهود الأمين العام نحو حل سلمى للصراع المستمر فى الجزء الشمالى من البلاد، بما فى ذلك من خلال دعواته للوقف الفورى للأعمال العدائية، والحوار الشامل بين جميع الأطراف، ووصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى المتضررين من الصراع، وفقا لبيان صادر من كتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء.

كما أكد رئيس الوزراء الكندى، مجددا التزام بلاده القوى والمستمر بدعم الجهود المبذولة لإنهاء النزاع سلميا، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأعرب عن مخاوفه بشأن تعطيل سبل الحياة وكسب العيش والأمن الغذائى لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا فى إثيوبيا.

كما انتهز الزعيمان الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات المشتركة الأخرى، وخاصة أهمية الاستمرار فى ضمان استجابة عالمية قوية لكوفيد-19، وخاصة مع ظهور المتحور أوميكرون.

كما شملت المناقشات مواصلة العمل لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتسريع العمل بشأن المناخ.