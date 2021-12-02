وزير التعليم العالي : عدد إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس

دوت الخليج :- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، الأربعاء، أن "التعليم في الجامعات مستمر وجاهيا"، كما قرر مجلس التعليم العالي.
وأضاف عويس : أن الإصابات في الجامعات وصلت لأكثر من 2515 خلال 3 أشهر، معظمهم طلبة، هيئة تدريسية، وهيئة إدارية، ومتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا ، وفق المملكة .
وأشار، إلى أن "عدد إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس"، مبينا أن "الجامعات ليست مصدرا وبائيا".
ولفت عويس النظر إلى أن الأشخاص المتواجدين في الجامعات متلقين للقاح والبقية مقبلين على تلقي اللقاح أيضا.
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