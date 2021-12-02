لبنان: فرض حظر تجول ليلى على غير الملقحين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اللبنانية، فرض حظر تجول ليلى على من لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، من 17 ديسمبر الجارى وحتى 9 يناير المقبل، مؤكدة أن أخذ اللقاح سيكون إلزاميًا على موظفى القطاع العام.





ووفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، أعلن وزير الصحة فى لبنان، فراس الأبيض مقررات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات كورونا، الذى ترأسها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى.

وأوضح الأبيض فى بيان أنه اعتبارًا من 10 يناير المقبل، أنه سيفرض على العاملين والأجراء فى كل من قطاعات الصحة والتربية، والسياحة، والنقل العام، والموظفين والعاملين فى القطاع العام والبلديات واتحاداتها، والقطاع العسكرى والأجهزة الأمنية، أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص المخبرى الكشف عن كورونا "بى سى آر" مرتين فى الأسبوع، فى أى من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج".

وتابع: اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر الجارى وجتى 9 يناير 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تفرض قيود على حركة التجول على الأراضى اللبنانية كافة.

وأكد أن هذا القرار يستثنى منه الأشخاص الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملى نتيجة سلبية للفحص المخبرى لفيروس كورونا (PCR) لم يمر 48 ساعة على صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.