بمناسبة العيد الـ 50.. الثقافة الإماراتية تصدر أغنية هتف الشعب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتقول كلمات الأغنية: "هتفَ الشعبُ ونادى قد بنينا الاتحادا ووهبناهُ قلوباً وعقولاً وزنودا قَد نَسَجنا من خُيوطِ الشمسِ نَصرا".
جدير بالذكر، أن الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس فى دولة الإمارات العربية المتحدة نظمت احتفالات بالعيد الوطنى الخمسين، حيث تضمنت الاحتفالات عديدا من الفقرات والأنشطة التى تمجد عظمة المناسبة إلى جانب كلمات مديرى المؤسسات الحكومية الرصينة بمناسبة الخمسين.
وأشادوا فيها بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، باني نهضة الدولة ومؤسسها وإخوانه حكام الإمارات في ترسيخ أقدام الاتحاد فى مسيرة التطور الحضارية العالمية.
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